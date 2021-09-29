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Немецкие, французские и американские ученые выяснили, сколько снега выпадает на Марсе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследователи изучили сезонные вариации роста и отступления полярных шапок на Марсе. Особое внимание они обратили на замороженный углекислый газ.
Из-за наклона оси вращения Марс испытывает сезонные колебания температур, которые приводят к динамическому взаимодействию между атмосферой и полярными шапками планеты.
По словам ученых, когда на освещенном более прямыми солнечными лучами полушарии шапка тает, в противоположном полушарии наблюдается рост снежного покрова. Однако, помимо обычного водяного льда, полярные шапки Марса содержат и большое количество замороженного углекислого газа ("сухого льда").
"За каждый марсианский год примерно 30% углекислого газа обменивается с полярными шапками в результате сезонного осаждения. Колебания уровней и объемов снега и льда, связанные с этими процессами, могут определять климатические особенности Марса и накладывать определенные ограничения на модели атмосферной циркуляции", – заявил научный сотрудник Института геодезии и геоинформатики Берлинского технического университета Хайфэн Сяо.
Исследователи рассматривали несколько основных компонентов. Среди них – ледяная шапка из относительно свежего водяного льда толщиной в несколько метров на Северном полюсе, восьмиметровый слой замерзшего углекислого газа на Южном полюсе, полярные слоистые отложения толщиной от двух до трех километров, состоящие из водяного льда и пыли, и слой замерзшего углекислого газа, который каждую зиму нарастает поверх вечных ледяных шапок.
На состояние этих шапок влияют колебания температур и солнечной радиации, отметили ученые. По их словам, от пылевых бурь, характера ветров и других факторов зависят накопления "сухого льда".
Большое количество пыли и водяного пара, переносимые сезонными явлениями, приводят к заморозкам и образованию перистых облаков, которые можно заметить из космоса.
Ранее сообщалось, что NASA ищет добровольцев для симуляции жизни на Марсе. Всего в планах агентства проведение трех экспериментов, первый из которых начнется осенью 2022 года.
В "Роскосмосе" предложили построить АЭС на Марсе
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