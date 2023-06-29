Космолет компании Virgin Galactic совершил первый коммерческий полет

Фото: virgingalactic.com

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic совершил первый коммерческий суборбитальный полет. Трансляция полета велась на сайте компании.

Космический аппарат был поднят в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте 15 километров он отделился и продолжил путь с использованием собственного двигателя. В итоге космолет поднялся на высоту более 84 километров, где по классификации ВВС США уже начинается космос.

Полет на максимальной высоте продлился всего несколько минут. В это время экипаж корабля находился в невесомости. Затем Unity начал снижение и в итоге приземлился в космопорте Америка в штате Нью-Мексико.

На борту космолета во время полета находились три итальянца, инструктор Virgin Galactic и два летчика-испытателя, которые управляли аппаратом.

Ранее стало известно, что космическая компания SR Space и IT-холдинг Т1 планируют до конца текущего года впервые в России запустить в космос частную ракету. Планируется, что ракета совершит суборбитальный полет на высоту более 100 километров и выведет на орбиту Земли передатчик сигнала.

