Установлен новый рекорд по количеству человек на орбите Земли

Фото: roscosmos.ru

Рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли человек был побит сегодня, 30 мая, после запуска китайского корабля Шэньчжоу-16. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, тогда на орбите одновременно присутствовали 14 человек. Сегодня же на орбите Земли находятся 17 человек.

Корабль Шэньчжоу-16 стартовал в 04:31 по московскому времени 30 мая, на нем находятся три китайских космонавта. Они летят к китайской орбитальной станции Тяньгун, где уже находятся трое их коллег.

В то же время на Международной космической станции (МКС) сейчас находятся 11 человек, среди которых экипажи российского корабля Союз МС-23, американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2.

Ранее сообщалось, что космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в состав 21-й экспедиции посещения МКС. Она полетит на станцию вместе с российским космонавтом Олегом Новицким, который будет командиром экипажа, и астронавтом НАСА Трейси Дайсон, которая будет работать как бортинженер.

