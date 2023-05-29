Белорусский космонавт Василевская войдет в состав экспедиции на МКС

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в состав 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Это следует из данных, представленных на официальном сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

Она примет участие в экспедиции вместе с российским космонавтом Олегом Новицким, который назначен командиром экипажа, и астронавтом НАСА Трейси Дайсон, которая указана как бортинженер.

В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал о прибытии в Россию шести кандидатов из Белоруссии для полета в космос. Они должны были пройти процедуру отбора в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Позднее директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой

анонсировал старт российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. По его словам, запуск может произойти в 2028 году.

