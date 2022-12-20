Кандидаты в космонавты из Белоруссии прибыли в Россию для отбора – "Роскосмос"

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"Роскосмос" сообщил, что в Россию прибыли шесть кандидатов из Белоруссии для полета в космос. В настоящее время они находятся в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где должны будут пройти необходимую процедуру отбора.

"В Россию прибыли шесть кандидатов, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету", – передает ТАСС сообщение "Роскосмоса".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что первый полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году. Поручение о подготовительной работе уже было дано "Роскосмосу".

В ходе встречи Владимира Путина с белорусским лидером, которая состоялась весной, также была достигнута договоренность поощрять сотрудничество РФ и Белоруссии в космической сфере, в том числе активизировать создание системы дистанционного зондирования Земли и привлекать белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры.

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