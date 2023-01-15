В Белоруссии заявили, что запуск российско-белорусского спутника запланировали в 2028 году

Фото: Министерство обороны РФ

Старт российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли может произойти в 2028 году. Об этом заявил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

"Сейчас плановые сроки – это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее", – поделился он в эфире телеканала СТВ.

Золотой подчеркнул, что сроки старта зависят от того, насколько быстро странам удастся приобрести все комплектующие. Он отметил, что порядка 90% всей техники являются отечественного производства.

Директор предприятия также напомнил, что на данный момент организовано рабочее проектирование аппарата.

В конце декабря "Роскосмос" заявил, что в РФ прибыли шесть кандидатов из Белоруссии для полета в космос. На тот момент они находились в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где должны были пройти процедуру отбора.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!