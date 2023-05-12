Российские космонавты раскрыли панели радиатора на модуле МКС "Наука"

Фото: "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время внекорабельной деятельности раскрыли панели радиатора на модуле "Наука" Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Космонавты демонтировали в радиаторе две стяжки и открыли его панели. После этого им нужно будет заправить гидравлические контуры радиатора теплоносителем и объединить их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Также им предстоит установить два фала на дистанционном манипуляторе ERA.

Предполагается, что процесс выполнения действий займет более шести часов. Все это время космонавты проведут вне корабля.

Подготовка к внекорабельной деятельности осуществлялась в период с 6 по 9 мая. За это время космонавты проверили пульты обеспечения выхода и системы стыковки скафандров к борту в ряде отсеков, а также заряд аккумуляторных батарей скафандров "Орлан-МКС". Также космонавты изучили бортовую документацию, предварительную циклограмму выхода и порядок выполнения отдельных операций.



"Роскосмос" анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС