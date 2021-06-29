В Турции обнаружили постройки возрастом 12 тысяч лет



В турецкой провинции Шанлыурфа, недалеко от одного из древнейших в мире храмовых комплексов Гебекли-Теппе, археологи обнаружили 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, насыпи буквально окружают сооружения, которые были построены около 12 тысяч лет назад, на расстоянии 100 километров. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой добавил, что этот район был назван учеными "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой", – сказал Эрсой, отметив, что на холмах скоро завершится крупное исследование, а подробный отчет будет обнародован в сентябре.

Храмовый комплекс Гебекли-Теппе с 2011 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а впервые был обнаружен археологами из Стамбула и Чикаго в 1963 году.

Позднее, уже в 1995 году, ученые обнаружили в этих местах Т-образные обелиски высотой 3 – 6 метров и весом от 40 до 60 тонн, относящиеся к эпохе неолита, а вместе с ними различные артефакты, например статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.

Ранее древний неразграбленный склеп обнаружили в юго-западной части Крыма. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что его нашли члены экспедиции, работающие в могильнике Сувлу-Кай.

