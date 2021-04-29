Рогозин на чешском языке ответил на слова о строительстве "потемкинской деревни"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по-чешски ответил на комментарий одного из пользователей Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогозин опубликовал на своей странице пост, в котором рассказал о строительстве Национального космического центра в Москве. Один из комментаторов написал, что глава "Роскосмоса" – шутник, который строит "потемкинскую деревню".
"Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты", – иронично ответил Рогозин.
Ранее стало известно, что Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС) и создать собственный орбитальный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой.
Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.
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