ТАСС: видимая в Москве часть затмения Солнца продлится 48 минут

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При благоприятных погодных условиях москвичи смогут посмотреть на фрагмент солнечного затмения в субботу, 29 марта, в течение 48 минут, пишет ТАСС со ссылкой на астрономов.

В беседе с агентством глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман отметила, что затмение начнется в городе в 14:25, а в 14:49 оно достигнет своего максимума. В этот момент Луна закроет 2% солнечного диска. Уже в 15:13 затмение в Москве завершится.

По словам эксперта, начать наблюдение следует за 5–10 минут до вступления явления в максимальную стадию, то есть около 14:40.

При этом, по данным Росгидромета, днем в субботу в Москве установится облачная погода, что может создать помехи при попытке понаблюдать за затмением.

Еще одно частичное солнечное затмение в текущем году произойдет 21 сентября. Однако ни 29 марта, ни осенью на Земле не наступит полная ночь. Солнце просто превратится в "месяц", однако его размер будет различаться в зависимости от региона.