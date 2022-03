Палеонтологи обнаружили древний вид дневных сов

Фото: depositphotos/SimeonDonov

Группе палеонтологов удалось обнаружить хорошо сохранившийся окаменелый скелет совы возрастом шесть миллионов лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Окаменелость, которую отнесли к эпохе миоцена, нашли в окрестностях города Линься в китайской провинции Ганьсу. У погибшего животного сохранился почти весь скелет.

Палеонтологи отмечают, что в окаменелости сохранились и части, которые обычно обнаружить невозможно, – подъязычная кость, трахея, коленная чашечка, сухожилия мышц крыльев и ног, а также остатки пищи.

Ли Чжихэн из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук и другие исследователи пришли к выводу, что найденная сова вела дневной образ жизни.

Такой вывод специалисты сделали на основании строения глазницы. У ночных животных формируются большие зрачки и большие глаза. У найденного же скелета эта часть тела была маленькой.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, как и когда совы адаптировались к ночному образу жизни.

