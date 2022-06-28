Российские ученые предложили безболезненный метод операций на коже

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Российские ученые разработали метод, при котором операции на коже можно проводить безболезненно, сообщает "Газета.ру".
Специалисты БФУ имени Иммануила Канта открыли способ генерации струи нетермальной плазмы (ионизированного газа), которую, по их словам, можно будет использовать в хирургии при безболезненной обработке кожи и открытых ран за счет низкой температуры газа, что может стимулировать их быстрое заживление.
Ученые также не исключили применение плазмы в косметологии и дерматологии. Они объяснили, что струя ионизированного газа способна усиливать кровообращение, что благотворно влияет на состояние кожи.
Достижение российских ученых состоит в том, что они оказались первыми, кто смог сформировать струю непосредственно в атмосферном воздухе, не используя дорогой инертный газ.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о расширении возможностей применения искусственного интеллекта в медицине.
Она отметила, что в настоящий момент технология искусственного интеллекта применяется в 9 направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других. В будущем их число планируют увеличить до 29.
Помимо искусственного интеллекта, столичные медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: