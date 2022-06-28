Российские ученые предложили безболезненный метод операций на коже

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Российские ученые разработали метод, при котором операции на коже можно проводить безболезненно, сообщает "Газета.ру".

Специалисты БФУ имени Иммануила Канта открыли способ генерации струи нетермальной плазмы (ионизированного газа), которую, по их словам, можно будет использовать в хирургии при безболезненной обработке кожи и открытых ран за счет низкой температуры газа, что может стимулировать их быстрое заживление.

Ученые также не исключили применение плазмы в косметологии и дерматологии. Они объяснили, что струя ионизированного газа способна усиливать кровообращение, что благотворно влияет на состояние кожи.

Достижение российских ученых состоит в том, что они оказались первыми, кто смог сформировать струю непосредственно в атмосферном воздухе, не используя дорогой инертный газ.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о расширении возможностей применения искусственного интеллекта в медицине.

Она отметила, что в настоящий момент технология искусственного интеллекта применяется в 9 направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других. В будущем их число планируют увеличить до 29.

Помимо искусственного интеллекта, столичные медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.