Биолог оценил новый способ уничтожения коронавируса за секунду

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил эффективность нового способа уничтожения коронавируса за секунду.

Ранее ученые из Техасского университета A&M смогли уничтожить коронавирус за секунду при помощи высокой температуры. Исследователи построили экспериментальную установку, взяв секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускали раствор с коронавирусом.

При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого оказалось достаточно для полного его уничтожения. По мнению ученых, такая термическая обработка позволит применить метод в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

"Это хорошая установка. Ее надо будет на следующих этапах апгрейдить, тогда, может быть, появится какая-то оптимизированная установка для обеззараживания воздуха в помещениях. Для этого есть много подходов: есть нагревание, можно фильтровать, облучать ультрафиолетом", – сказал Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог Эти знания можно использовать в следующих научных исследованиях, результатом которых станет уже наиболее эффективный способ обеззараживания воды или воздуха от коронавируса. Сейчас это научные данные, которые должны использовать ученые, а не обычные люди.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института в США разработали концепт защитной маски для лица, которая уничтожает при вдохе вирусы. Изделие состоит из металлического сетчатого фильтра, при этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.

Такая температура уничтожает частицы коронавируса, которые может вдохнуть человек. По задумке создателей, чтобы защитить кожу, сетка будет закрываться изоляционным неопреном. Вместе с тем уточняется, что маска не блокирует вирус: она пропускает его внутрь, но замедляет и делает неактивным.