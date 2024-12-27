Маск заявил, что Земля будет непригодной для жизни через 500 млн лет

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Земля может стать непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, передает РИА Новости.

В соцсети Х один из пользователей написал, что Солнце взорвется через пять миллиардов лет. Он также отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.

"Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет. – Прим. ред.)", – написал Маск в ответ к публикации.

Ранее бизнесмен рассказал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс запланирован через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый вылет состоится уже через четыре года.

Конечной целью Маск ставит создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.