Астроном рассказала о затмении Марса в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Затмение Марса ожидается в новогоднюю ночь, рассказала ТАСС руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

"С 21:23 до 00:23 можно наблюдать покрытие Марса Луной. (Оно будет видно. – Прим. ред.) только на юге Австралии. В Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом", – рассказала Кошман.

Она добавила, что в 2022 году можно будет наблюдать еще одно 40-минутное затмение Марса. Событие, которое уже можно будет увидеть в Москве, должно произойти 8 декабря в 08:00.

Ранее гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров сообщил, что в следующем году ожидаются два солнечных и два лунных затмения. Он уточнил, что солнечные затмения произойдут 30 апреля и 25 октября, лунные – 16 мая и 8 ноября.

