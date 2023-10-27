Глава "Роскосмоса" заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Автоматическую станцию "Луна-25" создавали 16 лет, что является недопустимо долгим сроком. Подобные проекты необходимо делать не более 5–7 лет, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, это связано с неритмичным финансированием.

"Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки", – добавил Борисов.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли, а 20 августа связь с ним была потеряна.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к крушению аппарата.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.

В "Роскосмосе" назвали причину крушения станции "Луна-25"