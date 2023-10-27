С космодрома Плесецк запустили космический аппарат в интересах Минобороны РФ

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны РФ провели на космодроме Плесецк (Архангельская область). Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск был осуществлен 27 октября боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, закрыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Таким образом, первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на станцию продлился 7 часов 41 минуту.

Во время внекорабельной деятельности Кононенко и Чуб отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля и запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Тем не менее космонавтам не удалось полностью развернуть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука" для наблюдения поверхности Земли. Данный вопрос будет решаться в рамках следующей внекорабельной деятельности.

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе