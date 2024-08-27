Астроном Рублева: погода позволит москвичам увидеть парад планет 28 августа

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Ясная погода позволит жителям столицы увидеть парад планет ранним утром 28 августа. Об этом Москве 24 рассказала директор Московского планетария Фаина Рублева.

Около 04:00 28 августа по одну сторону от Солнца над восточным горизонтом выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года.

По словам Рублевой, условия для наблюдения в столице будут благоприятными.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Пока в Москве прогнозируют хорошую, ясную погоду. Все планеты, за исключением Урана и Нептуна, можно будет увидеть невооруженным глазом.

Начать наблюдение можно заранее, вечером 27 августа.

"Первым после 21:00 взойдет Сатурн – он достаточно хорошо виден невооруженным глазом. Это яркая, желтого цвета планета. Взойдет и Нептун, но его будет видно только с помощью телескопа. Уже после полуночи появятся Юпитер, Марс и Луна. Уран тоже будет, но мы его не увидим без специального оборудования. Меркурий же взойдет после 04:15 по московскому времени ", – указала эксперт.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина посоветовала россиянам быть внимательными в день парада планет 28 августа. По ее словам в это время люди могут стать излишне доверчивыми и забывчивыми и стать жертвой мошенников. Кроме того, есть риск получить травму или нарушить диету.