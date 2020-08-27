Ученые рассказали, почему дневной сон представляет смертельную угрозу

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Ученые Медицинского университета в Гуанчжоу рассказали о смертельной опасности дневного сна длительностью более часа, сообщает "Мир 24".
Они выяснили, что дремота в дневное время суток повышает вероятность смерти от всех причин на 30%. Длительный дневной сон также увеличивает шанс смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%. Однако повышенный риск дремоты в дневное время суток имеется только у тех, кто ночью спал больше шести часов в сутки.
Однако даже короткий дневной сон, по словам китайских ученых, не является гарантом безопасности. При дремоте любой продолжительности риск смерти увеличивается на 19%. Опасность умереть от всяких причин при дневном сне наиболее была выражена у женщин и участников старшего возраста.
В ходе исследования ученые обобщили имеющиеся в открытом доступе данные, касающиеся связи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи ознакомились с показателями 313 тысяч участников из 20 исследователей. 39% из них, по их словам, часто спят в дневное время.
При этом, по словам китайских ученых, дневной сон продолжительностью меньше часа не опасен для здоровья и даже может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто не высыпается ночью.
Ранее сомнолог Елена Царева рассказала о том, что бодрое самочувствие после пробуждения зависит не только от количества часов сна, но и от момента, когда человек проснулся. Она отметила, что сон состоит из нескольких стадий, который составляет определенный цикл.
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