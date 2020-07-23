Здоровый сон как залог успеха: врач объяснил, на чем лучше спать

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Залогом качественного отдыха является здоровый сон. О том, как его достичь, в интервью радио Sputnik рассказал врач травматолог-ортопед Константин Терновой.
По словам специалиста, более 30 процентов жизни человек проводит во сне, во время которого происходит восстановление сил в организме. В связи с этим крайне важно обеспечивать себе качественный здоровый сон. На это влияет в первую очередь правильный матрас. Проблемы со спиной и не только можно заработать вследствие отдыха на мягком, продавленном, с неровным полотном матрасе.
"Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии", – отметил врач.
Он рекомендует выбирать очень жесткие матрасы.
В эфире Терновой отметил, что наличие хорошего спального места еще недостаточно для здорового сна. За матрасом необходимо периодически ухаживать во избежание появлений вмятин.
"Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит. Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится. Чтобы не появлялись "пролежни" в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой. Как часто это надо делать – это зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются", – подчеркнул травматолог-ортопед.
Ранее член Российского общества сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Максимова рассказала о правилах сна в выходные дни. Она заявила, что ни в коем случае нельзя спать до обеда. Эксперт отметила, что по уровню стресса это соответствует перелету через несколько часовых поясов.
"Доктор 24": "сон"
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