Сладкое перед сном: как бороться с бессонницей

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Телеведущий и врач Александр Мясников назвал простой метод борьбы с бессонницей, сообщает РИА Новости.

Как только с засыпанием проблемы, отправляйтесь на кухню и перед сном съешьте сладкое, считает врач.

"Если вы не можете заснуть – съешьте конфетку. Любую!" – заявил Мясников.

По его словам, этот метод сработает даже на тех, кто равнодушен к сладостям.

Ранее член Российского общества сомнологов Алена Максимова рассказала, что в выходные лучше не спать до обеда. Эксперт отметила, что по уровню стресса это соответствует перелету через несколько часовых поясов. Врач советует просыпаться в выходной день на два часа позже обычного графика. По ее мнению, этого будет достаточно для компенсации сна.