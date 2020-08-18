Легко и просто: сомнолог рассказала, как просыпаться с утра бодрым

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Бодрое самочувствие после пробуждения с утра зависит не только от количества часов сна, но и от момента, когда человек просыпается. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Сон человека состоит из нескольких стадий, составляющих определенный цикл. Идеальный момент для пробуждения – период завершения такого цикла.

"Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него, появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его", – рассказала специалист.

Выявить идеальный момент для пробуждения можно при помощи полисомнографии – медицинской процедуры, которая фиксирует данные о функционировании различных систем организма во сне. Правда, в домашних условиях такое исследование провести невозможно. Неточный, но все же результат могут дать технологии в виде умных часов и фитнес-браслетов.

"В плане медицинского определения стадий сна и фаз сна гаджеты уступают медицинским приборам по нескольким причинам. У гаджетов каналов, по которым поступает информация о качестве сна, меньше, чем в "золотом стандарте" полисомнографии. Для сравнения: медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше. Точность определения сна у гаджетов страдает, но они становятся все более точными. Они анализируют косвенные параметры с помощью нейросетей, и этот механизм постоянно совершенствуется", – подчеркнула сомнолог.

При этом специалист уверяет, что для легкого пробуждения необязательно проходить обследование или спать в часах. Можно самостоятельно приучить организм легко просыпаться. По словам Царевой, этого можно достичь ежедневными пробуждениями в одно и то же время.

"За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника. Главное ‒ проявить настойчивость и силу воли", – заключила она.

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