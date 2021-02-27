Ученые объяснили появление кратера на Ямале

Фото: ТАСС/пресс-служба Губернатора ЯНАО
Кратер, который был найден на Ямале летом прошлого года, мог быть образован из-за таяния нижних слоев вечной мерзлоты, передает "Газета.ру".
Такое мнение выразили сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Если предположение верно, заявили ученые, то под воронкой находится источник тепла.
Специалисты подчеркнули, что изучением кратера нужно заниматься оперативно, поскольку нередко такие воронки становятся озерами.
Ранее научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление.
По словам ученого, климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.
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