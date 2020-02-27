Ученые обнаружили неочевидную причину болезни сердца у кошек

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Ученые из Школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе выяснили, что кошки страдают серьезными сердечными заболеваниями после воздействия огня или дыма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эксперты проверили животных, которые были ранены во время калифорнийских лесных пожаров 2017–2018 годов. Эксперимент проводился на 51 кошке, и исследование показало, что у животных наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Из-за воздействия дыма и полученных термических ожогов в организме кошек было обнаружено утолщение миокарда, сердечной мышцы. Кроме того, в сосудах питомцев уже образовались тромбы. Некоторые животные из-за этих нарушений погибли во время лечения.

Ученые пришли к выводу, что чем сильнее был ожог или отравление продуктами горения, тем большие изменения и нарушения ожидаются в работе сердца кошек. Исследователи также отметили, что общие закономерности можно проследить и в отношении человеческих организмов. В перспективе полученные данные помогут в формировании терапии, а также помогут понять общие принципы воздействия пожаров на людей и животных.

В январе московские врачи смогли вылечить младенца, который получил ожоги от горячего фена. Нежная кожа ребенка не выдержала соприкосновения с горячим воздухом из прибора, который родители положили рядом для отвлечения внимания малыша. Врачи сделали пересадку кожного покрова и провели необходимую терапию.

