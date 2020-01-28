Врачи в Москве вылечили пациента, получившего тяжелые ожоги во время перекура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи ожогового центра имени Иноземцева вылечили пациента, который получил тяжелые ожоги во время перекура в ветеринарной клинике. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что инцидент произошел после того, как дворовый кот нанес посетителю ветеринарной клиники множество глубоких ссадин правой кисти. Мужчина помогал ветеринарам удерживать животное во время проведения осмотра.

"На раны была наложена повязка, обильно смоченная медицинским спиртом. Эмоциональный стресс побудил молодого человека закурить, а далее случилось неожиданное – от пламени зажигалки вспыхнула пропитанная горючим спиртом повязка", – уточняется в сообщении.

В результате мужчина получил тяжелый ожог кисти и был оперативно доставлен в больницу. По словам врачей, подобное поражение тканей могло привести к тяжелой инвалидности. Однако успешное хирургическое лечение позволило восстановить кожный покров и не допустить утраты функции кисти.

Ранее врачи городской клинической больницы имени Вересаева удалили из сонной артерии пациента 8-сантиметровую атеросклеротическую бляшку, которая располагалась у входа в череп.

