Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

13:35

Светлячка возрастом 100 млн лет обнаружили в образцах мьянманского янтаря

наука

Фото: ТАСС/Frank Rumpenhorst/DPA

Международная группа ученых нашла светлячка в образцах янтаря из Мьянмы, которому более 100 миллионов лет, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Нанкинский институт геологии и палеонтологии при Академии наук Китая.

Ученые из Китая, Чехии и Великобритании, занимающиеся поисками в рамках исследовательского проекта, изучили более 20 тысяч экземпляров янтаря. Обнаруженное насекомое получило название Cretophengodidae. Предположительно, оно является предком современного светлячка.

Отмечается, что найденный образец хорошо сохранился. Его длина – 7 миллиметров, тело мягче, чем у современных жуков, большие глаза. По предположению ученых, светлячок имел защитный механизм – свет вырабатывался в мягких и уязвимых личинках. Нынешние же жуки светятся с целью поиска партнеров.

Ранее ученые нашли в янтаре цветок возрастом 99 миллионов лет. Автора исследования Джордж Пойнар рассказал, что образец, вероятно, был частью соцветия растения, содержащего много похожих цветов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать