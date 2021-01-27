Светлячка возрастом 100 млн лет обнаружили в образцах мьянманского янтаря

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Международная группа ученых нашла светлячка в образцах янтаря из Мьянмы, которому более 100 миллионов лет, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Нанкинский институт геологии и палеонтологии при Академии наук Китая.

Ученые из Китая, Чехии и Великобритании, занимающиеся поисками в рамках исследовательского проекта, изучили более 20 тысяч экземпляров янтаря. Обнаруженное насекомое получило название Cretophengodidae. Предположительно, оно является предком современного светлячка.

Отмечается, что найденный образец хорошо сохранился. Его длина – 7 миллиметров, тело мягче, чем у современных жуков, большие глаза. По предположению ученых, светлячок имел защитный механизм – свет вырабатывался в мягких и уязвимых личинках. Нынешние же жуки светятся с целью поиска партнеров.

Ранее ученые нашли в янтаре цветок возрастом 99 миллионов лет. Автора исследования Джордж Пойнар рассказал, что образец, вероятно, был частью соцветия растения, содержащего много похожих цветов.