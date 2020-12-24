Ученые нашли в янтаре цветок возрастом 99 млн лет

Фото: scarc.library.oregonstate.edu

Ученые нашли в янтаре цветок, которому 99 миллионов лет, сообщает "Газета.ру".

Его назвали Valviloculus pleristaminis. Это растение относится к порядку лавроцветных, а также близко к семействам атероспермовых и монимиевых. У него яйцеобразная цветочная чашка, а наружная часть образована шестью тепалами – структурами, в которых чашелистики и лепестки неразличимы (например, как у лилий).

Также у обнаруженного цветка имеются двухкамерные пыльники с пыльцевыми мешками. Они выпускают пыльцу через боковые откидные клапаны. Автор исследований Джордж Пойнар отметил, что у цветка имеются 50 тычинок с пыльниками, которые направлены к небу. Одна из таких тычинок состоит из пыльника и филамента.

"Несмотря на то что он такой маленький, детализация поражает воображение. Наш образец, вероятно, был частью соцветия растения, которое содержало много похожих цветов, часть из которых, возможно, были женскими", – подчеркнул Пойнар.

Отмечается, что цветок попал в янтарь еще на суперконтиненте Гондвана. Затем, по мнению ученых, он продвинулся на 6 450 километров на континентальной плите от Австралии до Юго-Восточной Азии.

Исследователи также отметили, что покрытосеменные появились лишь 100 миллионов лет назад. Это означает, что Западно-Бирманский блок, на котором расположена современная Мьянма, не мог отделиться Гондваны раньше этого времени. Ранее ученые полагали, что это произошло либо 200, либо 500 миллионов лет назад.

Кроме того, в образце янтаря были обнаружены 39 окаменелостей остракод. Так называются мелкие ракообразные с двустворчатой раковиной. У одной из найденных самок обнаружили сперматозоиды в репродуктивных органах. Они стали самыми древними обнаруженными сперматозоидами. Именно то, что они оказались в янтаре, помогло им сохраниться до наших дней.

Ранее палеонтологи нашли гигантское ископаемое дерево на высокогорном плато в Центральных Андах. Его древесина очень похожа на древесину современных тропических растений.