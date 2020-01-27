Ученый опроверг опасность бесснежной зимы для птиц

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Глава научно-методического центра "Биоразнообразие" Александр Сорокин прокомментировал выводы финского эколога о негативных последствиях бесснежной зимы. Об этом сообщает ИА "НСН".

Специалист из Финляндии посчитал, что зима без снега грозит низким урожаем и исчезновением важных для пищевой цепочки насекомых, которые размножаются в прудах из растаявшего снега. Недостаток снега лишит насекомых среды для размножения, что приведет к проблемам с питанием у птиц.

По словам Сорокина, проблем с насекомыми у зимующих птиц не будет, поскольку комаров и мошек бывает много даже в тех местах, где почти не выпадает снег. "Те птички, которые питаются комарами, будут сыты", – отметил он.

Эксперт выразил надежду, что аномально теплая зима не окажет большого влияния на природу. "Единственное, что важно, – это количество снега, а затем и воды. Если ее будет мало, то может быть плохо", – заключил Сорокин.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов не исключил холодных зим в России на фоне глобального потепления.

