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Наука

13:00

Эколог назвал негативные последствия бесснежной зимы

наука общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен рассказал о последствиях бесснежной зимы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, зима без снега грозит низким урожаем и исчезновением важных для пищевой цепочки насекомых, которые размножаются в прудах из растаявшего снега. Недостаток снега лишит насекомых среды для размножения, что приведет к проблемам с питанием у птиц.

Снег также служит источником влаги для почвы и защищает озимые посевы от ветра и переохлаждения. Поэтому отсутствие снежного покрова может привести к плохому урожаю некоторых культур, предупреждает эксперт.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов не исключил холодных зим в России на фоне глобального потепления.

По его словам, погода стала слишком непредсказуемой, поэтому точный прогноз невозможно сделать даже после длительных периодов наблюдения. Однако синоптики ожидают потепления в долгосрочной перспективе.

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