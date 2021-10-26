Самый длительный случай течения COVID-19 зафиксировали в США

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Специалисты Национального института здоровья США сообщили, что самый длительный случай COVID-19 продолжался 355 дней. Об этом сообщает газета "Известия".
47-летнюю женщину госпитализировали в мае 2020 года с высокой температурой и кашлем. Ранее она прошла клеточную терапию против лимфомы, поэтому ее иммунная система почти полностью лишилась B-клеток, которые борются с инфекциями.
Через месяц состояние женщины улучшилось и ее отпустили домой. При этом ежемесячные тесты на коронавирус оставались положительными, а в марте 2021 года концентрация вируса в организме женщины повысилась, поэтому ее вернули в больницу.
Ранее самый длительный случай коронавируса продолжался 318 дней. У пациентки из-за онкологии заметно снизилось количество антител.
Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что коронавирус распространяется с большей скоростью в условиях сухого и холодного воздуха.
Они изучили данные о 162 странах, собранные в начале пандемии, и пришли к выводу, что более высокая скорость передачи коронавируса обусловлена более низкой влажностью и средней температурой воздуха +12...+18 градусов.
Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132%
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