Португалец обнаружил скелет крупнейшего динозавра во дворе своего дома

Фото: Faculty of Sciences of the University of Lisbon

В 2017 году житель Португалии обнаружил при строительстве дома огромную кость динозавра. По мнению ученых института Ciências ULisboa, анатомическая форма останков полностью сохранилась.

Большую часть костей животного извлекли. По мнению исследователей, динозавр мог относиться к группе брахиозауидных зауроподов – четвероногих травоядных. Животные отличались большими размерами тела и высокой шеей, благодаря чему дотягивались до верхушек деревьев.

По словам ученых, особь, чей скелет обнаружили во дворе дома, могла существовать в период третьей эпохи юрского периода.

"Огромные размеры элементов скелета свидетельствует о том, что мы находимся рядом с одной из крупнейших на сегодняшний день особей зауроподов, относящихся к третьей эпохе юрского периода", – поделились исследователи.

До этого в Китае нашли редкое яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом. По данным исследователей, яйцо принадлежит беззубому динозавру-тероподу – овирапторозавру.

Ученым удалось определить, что возраст эмбриона составлял от 66 до 72 миллионов лет. Длина плода – 17 сантиметров. Тогда говорилось, что малыш должен был в скором времени вылупиться, но этого не произошло.

