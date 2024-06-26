RT и "Роскосмос" запустили совместный проект

Фото: roscosmos.ru

Телеканал RT и корпорация "Роскосмос" запустили совместный международный проект, в котором примут участие жители стран БРИКС.

Жители России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки смогут задать вопросы космонавтам на борту Международной космической станции. Авторы самых интересных вопросов получат призы, а за лучший вопрос предусмотрено приглашение на космодром, где можно увидеть запуск ракеты.

Ранее космонавт, Герой России Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест" в районе Бирюлево Восточное. Юные гости побывали в лабораториях, где узнали о законах физики, химии и интересных природных явлениях.

До этого директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович прочел лекцию о космосе для жителей Ломоносовского района Москвы. Он рассказал, что такие встречи позволяют не только популяризовать науку, но и привлекают внимание к инновациям в этой сфере.