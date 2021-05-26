Ученые разработают антибиотики нового поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа ученых, в состав которой входят представители Донского государственного технического института (ДГТУ), выявила вещество, способное устранить устойчивость бактерий к лекарствам. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что бактерии становятся устойчивыми к популярным антимикробным препаратам. Так, одним из механизмов, который способствует развитию резистентности, является образование биопленок – многослойных структур, их микроорганизм формирует для защиты от агрессивной среды.

Исследователи установили, что эфирные масла Кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) могут остановить формирование биопленок. В ходе экспериментов соединения на основе этого растения показали свою эффективность в борьбе с целым рядом бактериальных патогенов, среди которых кишечная палочка, стрептококк и сальмонелла.

"Не менее 80% инфекционных болезней вызываются бактериями, способными к образованию биопленки. Эфирное масло зеленого кардамона поможет дать отпор микроорганизмам с множественной лекарственной устойчивостью: уже при концентрации в 0,125%, что на порядок ниже смертельной для бактерий концентрации, оно эффективно подавляет формирование биопленок у грамотрицательных патогенов человека и животных", – уточнили специалисты.

По словам ученых, соединения на основе Кардамона зеленого подавляют у бактерий так называемое чувство кворума – что-то вроде химического языка микроорганизмов. С помощью данного средства бактерии подают сигнал о необходимости образовать биопленку.

Исследователи выразили уверенность, что соединения на основе растения можно использовать в создании препаратов для борьбы с микробами с множественной лекарственной устойчивостью.

Ранее немецким биологам удалось описать древнейшую клетку, от которой произошли все бактерии, а также составить схему метаболизма первой бактерии на Земле. Древнюю клетку ученые назвали LBCA – Last Bacterial Common Ancestor.