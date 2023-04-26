Международная метеорная организация объяснила, с чем связана вспышка над Киевом

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Международная метеорная организация заявила, что яркая вспышка над Киевом 19 апреля оказалась связана с метеором, который сгорел в атмосфере. Такие данные были опубликованы на официальном сайте организации.

Согласно информации, диаметр метеора оценивается в 50 сантиметров, а масса составляет от 200 до 300 килограммов. По словам авторов материала, впервые небесное тело зафиксировали на высоте в 98 километров над Большой Дымеркой.

"Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 километров в секунду. Большая вспышка произошла на высоте 38 километров, когда абсолютная звездная величина болида достигла 18 или чуть больше, что означало, что болид относился к категории суперболидов", – отмечается в статье.

По словам ученых, на высоте в 38 километров небесное тело взорвалось.

Ранее говорилось, что несколько взрывов были слышны в небе над Киевом, над столицей Украины была видна яркая вспышка. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сигнал об опасности с воздуха прозвучал в Киевской области 19 апреля в 22:07 по московскому времени.