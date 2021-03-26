Ученые нашли ген, нужный кроликам для прыжков

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Молекулярные биологи выяснили, что способность кроликов передвигаться прыжками связана с корректной работой гена RORB. Об этом сообщается в научном издании PLOS Genetics.
По словам ученых, если данный ген окажется поврежденным, то грызуны будут передвигаться на передних лапах. В рамках нового исследования эксперты под руководством профессора Упсальского университета Лейфа Андерссона обнаружили еще один ген, который связан с манерой передвижения зверей.
В частности, биологи проанализировали ДНК необычной породы кроликов – "альфорских прыгунов". Особенность в том, что кролики такой породы, в отличие от сородичей, не прыгают. Они пробуют ходить на передних лапах. Научные специалисты долго не могли представить, с чем связана подобная особенность.
Андерсон с коллегами изучили геном альфорских прыгунов и сравнили его с ДНК других пород одомашненных грызунов и их гибридов. Кроме того, они сопоставили работу нервных клеток спинного мозга.
В результате биологи выделили несколько тысяч участков, чья структура различалась наиболее сильно. Больше всего экспертов заинтересовала одна из самых больших областей такого рода, находящаяся на первой хромосоме кроликов.
Обнаружилось, что мелкие мутации в этой области сильнее всего затронули работу гена RORB. Именно этим обстоятельством объясняется связь кроликов с возможностью прыгать. Участок ДНК отвечает за формирование некоторых отделов головного мозга и других участков нервной системы.
По наблюдениям стало понятно, что мутация бывает у альфорских прыгунов и их гибридов с другими породами. Ученые рассчитывают, что при последующем изучении гена RORB выяснится, почему кролики и другие грызуны научились быстро прыгать.
Ранее крысы-алкоголики помогли ученым обнаружить новые методы лечения интоксикации. Биологи обратили внимание на реакцию грызунов на препараты, потенциально применимые для лечения последствий алкоголизма.
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