Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:57

Курение отцов связали с риском развития пороков сердца у детей

наука медицина

02:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/etorres69

Пристрастие к курению будущих отцов оказывает негативное влияние на здоровье детей, увеличивая риск развития врожденных пороков сердца (ВПС), передает "Вечерняя Москва".

Ученые из Китая проанализировали данные более 125 исследований, в которых приняли участие около 8,8 миллиона человек, передает European Journal of Preventive Cardiology.

Отмечается, что тяга к курению у мужчин, готовящихся стать отцами, увеличивала развитие ВПС у потомства на 74 процента, а тяга к курению женщин в положении – на 25.

При этом наибольший вред здоровью новорожденных наносило пассивное курение будущих матерей. Вероятность возникновения ВПС в таком случае возрастала на 124 процента.

Минздрав ранее предложил в ближайшие 30 лет снизить уровень потребления табака до 5 процентов, а затем полностью вывести сигареты из легального оборота.

Читайте также

наука медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика