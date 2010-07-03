Курение отцов связали с риском развития пороков сердца у детей

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Пристрастие к курению будущих отцов оказывает негативное влияние на здоровье детей, увеличивая риск развития врожденных пороков сердца (ВПС), передает "Вечерняя Москва".

Ученые из Китая проанализировали данные более 125 исследований, в которых приняли участие около 8,8 миллиона человек, передает European Journal of Preventive Cardiology.

Отмечается, что тяга к курению у мужчин, готовящихся стать отцами, увеличивала развитие ВПС у потомства на 74 процента, а тяга к курению женщин в положении – на 25.

При этом наибольший вред здоровью новорожденных наносило пассивное курение будущих матерей. Вероятность возникновения ВПС в таком случае возрастала на 124 процента.

Минздрав ранее предложил в ближайшие 30 лет снизить уровень потребления табака до 5 процентов, а затем полностью вывести сигареты из легального оборота.