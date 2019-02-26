Ученые выяснили причину краха столицы Кхмерской империи

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Сокращение численности населения в результате постепенного оттока граждан привело к краху столицы Кхмерской империи города Ангкора. К такому выводу пришла научная группа из Австралии и Франции – статья исследователей опубликована на портале Phys.org.

Кхмерская империя образовалась примерно в IX веке и просуществовала до середины XV столетия. Она располагалась на территории современной Камбоджи и сопредельных государств – Вьетнама, Тайланда и Лаоса.

Ранее считалось, что империя исчезла из-за разорительных войн против соседних монских государств и княжеств Тьямпа. Другими причинами краха кхмеров называлась череда паводков и засух или резкое запустение местности.

Чтобы понять, как менялась интенсивность земледелия кхмеров, ученые изучили образцы осадочных пород в районе Ангкора. Оказалось, что активность воздействия на окружающую среду начала снижаться еще за сто лет до окончательного упадка древнего мегаполиса.

Свою роль также сыграли признаки вырубки лесов, эрозии почвы, следы от продуктов горения. К концу XIV столетия один из рвов зарос болотной растительностью, что свидетельствует о том, что к тому времени им перестали пользоваться.

Доцент Дэн Пенни из Университета Сиднея подчеркивает, что жители покинули Ангкор не потому, что инфраструктура пришла в упадок, а из-за того, что городская элита покинула эти территории.

Ранее американским ученым удалось воссоздать мистические Врата Солнца, возведенные цивилизацией Тиуанако (VI–X века до н.э.) на территории Боливии.