Россияне смогут увидеть черную Луну 31 декабря

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Россияне 31 декабря могут увидеть редкое астрономическое явление – черную Луну, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ) на сайте.

Черная Луна является вторым новолунием, когда спутник Земли становится невидимым, так как его диск оказывается полностью в тени планеты.

Заведующая Учебным астрофизическим комплексом физфака НГУ Альфия Нестеренко объяснила, что обычно в месяц Луна проходит четыре фазы. В этом месяце она успеет условно вступить в пятую, отметила она.

Увидеть новолуние невооруженным глазом не получится, даже если знать местоположение Луны. Заметить часть спутника Земли станет возможным, если в это время с ее поверхностью столкнется метеорит и создаст вспышку. Происходит это примерно раз в час, однако для таких наблюдений понадобится телескоп.

Ранее ученые засомневались в общепринятой теории темной энергии, объясняющей ускоренное расширение Вселенной. Вместо нее они предложили альтернативную концепцию, которая известна как теория временных пейзажей. Согласно ей, Вселенная расширяется не равномерно, а имеет скорее более "комковатую" структуру.