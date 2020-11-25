В России разработали способ очистки природного газа от примесей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские химики разработали способ очистки природного газа от примесей, сообщает RT.

Благодаря ему исследователи получили метан чистотой 99,998%. Сообщается, что новый способ более простой и экологичный, чем применяемый в настоящий момент в промышленности на основе растворов аминов.

В разработке принял участие коллектив российских химиков из НГТУ имени Алексеева, РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского. Метод подразумевает использование двухслойного фильтра. Первый состоит из полимерной мембраны, второй – из абсорбента на основе ионной жидкости.

При старом способе химические растворы частично испаряются и наносят вред экологии. Кроме того, по словам ученых, примеси, остающиеся в газе, разрушают трубопровод и снижают теплотворную способную газа.

Сообщается, что при новом способе, помимо экологичности и большей чистоте газа, также происходит удешевление процесса. Исследователи сообщили, что двухслойный фильтр на 30–40% экономичнее, чем используемый в настоящий момент метод очистки газа.

Это связано с тем, что новый способ не требует работы большого количества оборудования. Кроме того, он подразумевает ликвидацию затрат на дорогостоящую замену оборудования. При этом, по словам ученых, газ будет очищаться в непрерывном режиме и без потери давления.

Отмечается, что практические испытания новой технологии планируется провести в ближайшие 2–3 года. Ученые подчеркнули, что в разработке уже заинтересованы нефтегазовые компании.

Ранее в Бельгии разработали способ очистки воздуха городов. Для этого планируется постепенная отмена платы за проезд в общественном транспорте. В частности, с сентября 2021 года бесплатно им смогут воспользоваться граждане до 25 лет. Таким образом, планируется улучшить экологию страны за счет отказа от личных автомобилей.