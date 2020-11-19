Фото: ТАСС/Stephanie Lecocq/EPA

В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище. Для этого планируется постепенно отменять плату за проезд в общественном транспорте, сообщает издание "ЕвроПульс".

Отмечается, что граждане до 25 лет смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Льготы начнут действовать с сентября 2021 года.

Затем планируется отмена платы и для пожилых граждан. Сейчас они покупают билеты и транспортные карты по льготным ценам.

Оператор общественного транспорта Брюсселя планирует постепенно сделать поезд бесплатным для всех – это, надеются авторы программы, привлечет граждан к пользованию общественным транспортом и позволит людям отказаться от личных авто. Данная мера, по мнению специалистов, позволит сделать воздух в Брюсселе чище.

Ранее вступили в силу новые правила проезда грузовиков в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы. Ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище.