Роспатент объяснил выдачу патента на вечный двигатель

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) объяснила, что побудило экспертов выдать патент на "вечный двигатель". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Экспертиза включает в себя информационный поиск и проверку соответствия заявленной разработки условиям патентоспособности, а также требованиям, предъявляемым к материалам заявки. При этом экспертиза не подразумевает проведение реальных экспериментов и опытов, подтверждающих работоспособность разработки", – указали в ведомстве.

По информации Роспатента, в ходе экспертного рассмотрения оценивается наличие в материалах заявки сведений, которые требуются для воспроизведения разработки.

Ранее сообщалось, что ведомство выдало еще в августе 2020 года патент на конструкцию вечного двигателя авторства изобретателя Анатолия Щербатюка. Автор разработки утверждает, что его конструкция использует "экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью".

В марте стало известно, что в Роспатент поступила заявка от жительницы Москвы Екатерины Петруниной на регистрацию бренда "Макдональдс". В настоящий момент рестораны американской сети McDonald's приостановили работу в РФ.