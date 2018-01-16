Раскрыта загадка нарушающего законы физики двигателя EmDrive

Фото: emdrive.com
Китайские ученые раскрыли секрет работы "вечного" космического двигателя EmDrive. Дело в том, что создатель рассчитывал развиваемую двигателем тягу с учетом только двух сил, действующих вертикально. А силами, имеющими горизонтальные составляющие, он решил пренебречь, что и вызвало споры среди других ученых.
Как сообщают "Дни.ру", именно учет горизонтальных сил позволяет избежать кажущегося противоречия. Их вклад математически сводится к поверхностному интегралу от вектора Умова-Пойнтинга (вектору плотности потока энергии электромагнитного поля), а физически – к радиационному давлению на боковые стенки полости EmDrive.
В 2016 году об испытаниях EmDrive сообщила группа ученых NASA. Они выяснили, что двигатель в вакууме развивает тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт. Ошибок в конструкции найдено не было, однако исследователи не нашли и обратной силы, отвечающей на развиваемую EmDrive реактивную тягу, которая должна присутствовать в соответствии с законом сохранения импульса.
Технологию EmDrive можно описать как "бестопливный ракетный двигатель". Для него не требуется горючего, а отсутствие на борту больших объемов топлива сделает космические корабли более легкими. Теоретически их будет проще приводить в движение, а производство станет намного дешевле.
Ранее сообщалось, что китайские ученые создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики. Технические подробности и конструкция двигателя не раскрывались, однако сообщалось, что в ближайшее время его испытают в космосе. Использование двигателя позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.
При этом отмечалось, что новость о чудо-двигателе, которая первоначально появилась в британском таблоиде Daily Mail, "фейковая".
По словам изобретателя, двигатель может создавать тягу без использования реактивного выброса. Однако это утверждение напрямую противоречит закону сохранения импульса.
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