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Москва 24

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Общество

07:15

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к COVID-19

наука медицина общество безопасность за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил, что переболевшие ранее какими-либо коронавирусами могут иметь иммунитет к COVID-19.

По его словам, специалисты провели исследование Т-лимфоцитов, которые отвечают за иммунный ответ на коронавирус, передает телеканал NDR.

Ученые исследовали как клетки людей, перенесших COVID-19, так и материал тех, кто не заражался новым коронавирусом, сообщает News.ru.

В результате было установлено, что у 34 процентов пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.

Вирусолог связал это с тем, что ранее они, вероятно, заражались коронавирусами других типов, что помогло выработать иммунный ответ.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал, когда появился "нулевой пациент" с новым коронавирусом.

По всей вероятности, нулевой пациент появился в октябре 2019 года. При этом легкие или бессимптомные формы остались незамеченными.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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