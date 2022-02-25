Россия приступит к финансированию миссии на Венеру и созданию лунных аппаратов в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В текущем году в России начнется финансирование миссии на Венеру, а также создание новых лунных аппаратов. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время интервью Первому каналу.
"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру – "Венера-Д". <...> В прошлом году мы при поддержке президента РФ защитили финансирование для развития научного космоса", – рассказал он.
Кроме того, выделены средства на создание новых лунных аппаратов, а именно орбитального модуля "Луна-26" и тяжелого посадочного модуля "Луна-27". Также в этом году начнутся работы по созданию космической обсерватории "Спектр-УФ", добавил глава "Роскосмоса".
Ранее космодром Восточный в Амурской области возобновил прием туристов после двухлетнего перерыва. Первая с 2020 года группа туристов посетила космодром 18 февраля. Ранее он был закрыт для посещения из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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