Россия приступит к финансированию миссии на Венеру и созданию лунных аппаратов в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В текущем году в России начнется финансирование миссии на Венеру, а также создание новых лунных аппаратов. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время интервью Первому каналу.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру – "Венера-Д". <...> В прошлом году мы при поддержке президента РФ защитили финансирование для развития научного космоса", – рассказал он.

Кроме того, выделены средства на создание новых лунных аппаратов, а именно орбитального модуля "Луна-26" и тяжелого посадочного модуля "Луна-27". Также в этом году начнутся работы по созданию космической обсерватории "Спектр-УФ", добавил глава "Роскосмоса".

Ранее космодром Восточный в Амурской области возобновил прием туристов после двухлетнего перерыва. Первая с 2020 года группа туристов посетила космодром 18 февраля. Ранее он был закрыт для посещения из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

