Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с космодрома Куру в Гвиане

Фото: "Роскосмос"/космический центр "Южный"/Иван Тимошенко

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о возможности дооборудования европейского космодрома Куру во французской Гвиане под осуществление пусков пилотируемых кораблей "Союз". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества", – отметил он.

По словам Рогозина, Европейское космическое агентство могло бы пользоваться российскими кораблями "Союз МС" для самостоятельной доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

"Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав", – пояснил Рогозин.

Так глава "Роскосмоса" прокомментировал информацию о том, что Европейское космическое агентство изучает возможность разработки собственного космического транспортника для пилотируемых полетов на орбиту.

Ранее Рогозин опубликовал в личном твиттер-аккаунте видео с летящим в космическом пространстве вагоном. Им глава "Роскосмоса" сопроводил отчетность за 2021 год входящего в госкорпорацию Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), расположенного в Челябинской области.

