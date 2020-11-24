Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелетов новых видов обитателей

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В Крыму в пещере "Таврида" специалисты нашли скелеты новых видов обитателей, в их числе карликовый бобр и дикобраз, рассказал ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Среди новых видов – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa… Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники", – рассказал Старцев.
Специалист также отметил, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки.
"Это были крупный, почти со льва, гомотерий и более изящный мегантереон размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда", – добавил палеонтолог.
В июне этого года ученые провели 3D-съемку пещеры "Таврида". Исследовано более 1600 метров подземных галерей и лабиринтов. Специалисты проводили съемку подземной части пещеры с помощью специального трехмерного сканера. Работы затруднялись из-за высокой влажности, низкого содержания кислорода и недостатка света. Свои коррективы вносил сложный рельеф.
Пещеру открыл Геннадий Самохин в 2018 году при строительстве одноименной трассы из Симферополя в Севастополь. Она состоит из магистральных галерей, соединенных лабиринтами. Средняя высота составляет 6–8 метров, ширина – не более 4–5. В пещере ученые обнаружили самые древние в России останки позвоночных животных возрастом около 1,8 миллиона лет. Также специалисты надеются найти останки древних людей.
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