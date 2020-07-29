На базе крымской пещеры "Таврида" планируется создать лечебницу

Фото: ТАСС/Matthias Balk/dpa
В крымской пещере "Таврида" планируют создать лечебницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта, председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина.
"На базе пещеры возможно создание участков для различных медицинских нужд. Это направление мы сможем развивать более широко после того, когда откроем новые участки пещеры", – рассказал Самохин.
Он добавил, что также на базе пещеры планируется открытие научно-рекреационного образовательного центра.
Пещера длиной около 2 километров была обнаружена в 2018 году в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида". Накануне археологи обнаружили там новые ходы и ярусы. Кроме того, исследователи обнаружили множество восходящих колодцев высотой 12–15 метров.
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