Фото: cfuv.ru
Ученые провели 3D-съемку пещеры Таврида в Крыму. Исследовано более 1600 метров подземных галерей и лабиринтов. После окончания исследований в пещере создадут научный стационар с рекреационным комплексом, где будут проводить экскурсии, сообщает RT.
Пещеру открыл Геннадий Самохин в 2018 году при строительстве одноименной трассы из Симферополя в Севастополь. Она состоит из магистральных галерей, соединенных лабиринтами.
Средняя высота составляет 6–8 метров, ширина – не более 4–5.
В пещере ученые обнаружили самые древние в России останки позвоночных животных возрастом около 1,8 миллиона лет. Также специалисты надеются найти останки древних людей.
Более месяца исследователи проводили съемку подземной части пещеры с помощью специального трехмерного сканера. Работы затруднялись из-за высокой влажности, низкого содержания кислорода и недостатка света. Свои коррективы вносил сложный рельеф.
По мнению специалистов, в неизведанной области может находиться еще несколько сотен метров скрытых полостей.
Ранее ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод в крымских горах. Уникальность этих подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении морской воды.
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