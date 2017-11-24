Фото: depositphotos/photographee.eu

Женщины лучше приспособлены к изоляции и отсутствию сна‍. К такому выводу пришли специалисты Института медико-биологических проблем РАН после 17-дневного изоляционного эксперимента, имитирующего полет к Луне.

Как сообщает "Российская газета", ученые хотели узнать, насколько эффективно будет работать человек в состоянии крайней усталости. Экипажу не давали уснуть в течение 38 часов, после чего предлагали выполнить математический когнитивный тест и пройти "провокационное" интервью. Лучшие два результата показали девушки.

За 17 дней экипаж достиг "окололунной орбиты", облетел виртуальный "спутник" и "вернулся" на Землю. За жизнью и работой космонавтов следили 20 камер, а общий контроль за состоянием осуществлялся через экспериментальный ЦУП.

Ранее сообщалось, что главная цель исследователей состояла в том, чтобы проверить, как поведет себя команда в таком составе, но всего над людьми провели около 60 опытов. Окончательные результаты проекта Института медико-биологических проблем РАН и NASA будут известны только через полгода. Однако о ходе "полета" участники регулярно писали в соцсетях.

Подробнее об эксперименте читайте в материале портала Москва 24.