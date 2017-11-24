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Женщины лучше приспособлены к изоляции и отсутствию сна. К такому выводу пришли специалисты Института медико-биологических проблем РАН после 17-дневного изоляционного эксперимента, имитирующего полет к Луне.
Как сообщает "Российская газета", ученые хотели узнать, насколько эффективно будет работать человек в состоянии крайней усталости. Экипажу не давали уснуть в течение 38 часов, после чего предлагали выполнить математический когнитивный тест и пройти "провокационное" интервью. Лучшие два результата показали девушки.
За 17 дней экипаж достиг "окололунной орбиты", облетел виртуальный "спутник" и "вернулся" на Землю. За жизнью и работой космонавтов следили 20 камер, а общий контроль за состоянием осуществлялся через экспериментальный ЦУП.
Ранее сообщалось, что главная цель исследователей состояла в том, чтобы проверить, как поведет себя команда в таком составе, но всего над людьми провели около 60 опытов. Окончательные результаты проекта Института медико-биологических проблем РАН и NASA будут известны только через полгода. Однако о ходе "полета" участники регулярно писали в соцсетях.
Подробнее об эксперименте читайте в материале портала Москва 24.
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