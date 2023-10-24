Ученые рассказали о проникновении в моря Европы опасного для людей рака мидий

Фото: depositphotos/foto-pixel.web.de

Опасный для человека и животных тихоокеанский рак мидий попал в Европу через Северный морской путь вместе с зараженными мидиями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Как сообщили в ведомстве, у мидий Mytilus обнаружены две линии развития агрессивного инфекционного рака – BTN1 и BTN2, которые возникли от тихоокеанской мидии Mytilus trossulus. Этот вид мидий относится к промысловым, поэтому коммерческие популяции моллюсков находятся под угрозой смертельных эпизоотий.

На данный момент эпидемия может грозить марикультуре мидий Европы и Атлантического сектора. При этом группа ученых из СПбГУ, Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН и Кандалакшского государственного природного заповедника, которые подтвердили наличие рака мидий в морях Европы, предупредили, что эта заразная инфекция угрожает морским животным и людям.

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничение начнет действовать с 16 октября в качестве меры предосторожности. Отмечается, что таким образом Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

В 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. 24 августа Япония приступила к первому сбросу воды.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы из Японии